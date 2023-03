Almeno quattro le donne che ieri, nella centralissima via Roma, se le sono date di santa ragione a Castellammare di Stabia. Teatro della zuffa l’incrocio tra via Amato e piazza Matteotti. Il traffico è andato in tilt ed è stato necessario l’intervento della Polizia.

Rissa tra donne a Castellammare per un uomo conteso: arriva il 118

Erano le 20 e 30 circa quando due donne – non è chiaro se si siano date appuntamento o si siano incontrate per caso – hanno cominciato una lite sotto gli occhi dei passanti. Il diverbio è degenerato, passando dagli insulti all’aggressione fisica. Sono volati schiaffi, pugni, calci e caschi. Nel corso della zuffa si sono aggiunte almeno altre due donne, legate in qualche modo alla vicenda.

Alla base dell’aggressione motivi sentimentali e un uomo conteso tra le due autrici della zuffa. Nel frattempo il traffico in zona centro, complici anche i capannelli di curiosi, è andato in tilt. I testimoni hanno chiamato subito la Polizia di Stato di Castellammare, intervenuta sul posto per placare gli animi.

Corsa al lotto

Gli agenti hanno identificato due delle quattro donne coinvolte e hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Intervenuta anche un’ambulanza del 118 per medicare le persone rimaste ferite. Tra scalpore e risate sarcastiche è scattata la corsa al lotto. Stando all’interpretazione della smorfia napoletana, i numeri da giocare sono: 21 (le donne), 29 (la rissa).