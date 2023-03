Bisognerà fare luce su quanto accaduto all’ospedale Castellammare di Stabia, dove una donna è precipitata da una finestra al terzo piano per poi schiantarsi al suolo. Le circostanze della tragedia non sono chiare.

Precipitata dall’ospedale di Castellammare: morta sul colpo

Come anticipa il Mattino, la vittima era ricoverata da pochi giorni nel reparto di Medicina dell’ospedale San Leonardo ed era stata trasferita dal pronto soccorso. E’ caduta dal terzo piano dell’edificio ospedaliero ed è morta sul colpo dopo l’impatto con l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia per i rilievi del caso.

I soccorsi dei sanitari si sono rivelati inutili. Al momento sono in corso i rilievi nel reparto in cui la donna era ricoverata, per comprendere se la tragedia potesse essere evitata in qualche modo e se ci sono testimoni che possano aiutare a ricostruire l’accaduto. Da accertare se si sia trattato di un gesto estremo o di un drammatico incidente.