Picchiata a sangue e costretta a subire rapporti sessuali. Vittima una donna di 53enne che ha deciso di denunciare il suo compagno di 42 anni per porre fine all’incubo che stava vivendo tra le mura domestiche.

Castellammare, picchia a sangue la compagna e la violenta: arrestato

Teatro della vicenda è Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura oplontina. L’uomo deve rispondere dei reati di atti persecutori, stalking, violenza sessuale e lesioni personali compiuti ai danni della compagna.

L’indagine è scattata dalla denuncia sporta dalla donna, che ha raccontato come la relazione sentimentale fosse diventata un florilegio di soprusi e violenze. Tanti gli episodi denunciati: in alcuni casi veniva picchiata a calci e pugni sul viso per gelosia; in altri è stata minacciata di essere uccisa se non si concedeva fisicamente.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza fisica, la donna avrebbe deciso di lascia l’abitazione. E di fronte alla paura di esiti peggiori, la 53enne ha deciso poi di presentarsi negli uffici di Polizia a Castellammare di Stabia, per denunciare il compagno. Al termine delle indagini, sono così scattate le manette e gli arresti domiciliari per il 42enne.