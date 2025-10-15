Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Questa volta a Castellammare, dove un operaio di 62 anni è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri. L’uomo era impegnato in alcuni lavori edili in una villa privata in Stradella Santo Spirito.

Castellammare, operaio cade da impalcatura alta 4 metri: in fin di vita in ospedale

Dopo la caduta, il 62enne – originario di Lettere – è stat trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, è ora in terapia intensiva, in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, Ispettorato del Lavoro, ASL, Polizia Municipale e Ufficio Tecnico Comunale. L’area è sotto sequestro, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e posizione lavorativa della vittima dell’incidente. Soltanto ieri un altro operaio, Pasquale Fiore Iliceto, 53 anni, è deceduto all’Ospedale del Mare dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti in un negozio del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola.