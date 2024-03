Un 31enne gambizzato nel corso di una lite ricoverato in gravi condizioni. È successo in via Fontanelle, a Castellammare di Stabia.

Sparatoria a Castellammare, 31enne ferito a colpi di pistola

Nella tarda serata, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Fontanelle per la segnalazione di un 31enne ferito ad una gamba mediante esplosione di colpi da arma da fuoco.

Il giovane è stato trasportato dapprima presso l’ospedale San Leonardo, in codice rosso ma non in pericolo di vita, per poi essere trasferito presso l’Ospedale del Mare.

Le indagini

Il ferito sarebbe rimasto coinvolto in una lite con altre persone lungo la stessa strada. Dinamica in fase di ricostruzione, autori in corso di identificazione.