Presa a pugni in faccia, infermiera si ritrova con la bocca e i denti fracassati. È l’ennesima e drammatica aggressione registrata ai danni del personale sanitario. Questa volta al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La vittima è una 25enne in servizio presso il nosocomio stabiese.

Castellammare, non vuole aspettare il turno: prende a pugni l’infermiera e le spacca bocca e denti

Secondo quanto riporta Fanpage.it, l’infermiera stava invitando gli accompagnatori a lasciare il triage del pronto soccorso per garantire una migliore assistenza ai pazienti. Uno di loro però si è ribellato e ha sferrato un cazzotto alla sanitaria, provocandole la rottura di un dente, del naso e delle labbra. Un vero film dell’orrore che non ha lasciato indifferenti i colleghi della vittima, subito accorsi in aiuto della 25enne.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Castellammare che stanno indagando sulla vicenda. In base alla ricostruzione delle forze dell’ordine, l’operatrice del Pronto Soccorso sarebbe stata anche presa a spintoni e insultata prima dell’aggressione vera e propria. I poliziotti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza interna all’ospedale per procedere all’identificazione dell’aggressore.

Emergenza senza fine

Quella di Castellammare purtroppo non è l’unica aggressione avvenuta in queste festività natalizie. Altre due aggressioni al personale sanitario sonoavvenute – secondo quanto segnalato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero – ad un equipaggio del 118 a Casoria e al personale del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli.