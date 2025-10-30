Dovevano notificargli la revoca dell’affidamento ai servizi sociali e condurlo in carcere, ma alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga. Protagonista Vincenzo D’Alessandro, figlio 22enne del boss Luigi.

Castellammare, fugge sui tetti per evitare l’arresto: impiegato del Comune ostacola i Carabinieri: preso 22enne

Quando le pattuglie del Nucleo Operativo di Castellammare di Stabia si sono presentate alla sua abitazione, il giovane ha cercato di scappare saltando da un tetto all’altro. La fuga, però, è durata poco: i militari lo hanno circondato e bloccato dopo una caduta rovinosa. Durante l’operazione, è stato denunciato un 20enne, impiegato del Comune di Sant’Antonio Abate, accusato di aver favorito la fuga e ostacolato le operazioni dei Carabinieri.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio nell’area stabiese. Nel vicino comune di Gragnano, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3 chili di hashish, suddivisi in 30 panetti, nascosti in diversi punti tra piazza San Leone e vicolo Zuccariello. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti tra il traffico di droga e i gruppi criminali attivi sul territorio.