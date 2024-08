Un tunnel scavato fin sotto la banca Credit Agricole del corso Alcide De Gasperi di Castellammare di Stabia. È la scoperta dei carabinieri che hanno sventato un imminente colpo della “banda del buco” che puntava ad arrivare in corrispondenza del caveau della filiale.

Castellammare, scoperta banda del buco: tunnel fin sotto il caveau della banca

Il passaggio sotterraneo è stato scoperto dai militari dell’Arma, che hanno effettuato un sopralluogo insieme a personale della GORI (Gestione Ottimale Risorse Idriche), la società che gestisce la fornitura nel comune del Napoletano. Quello che hanno trovato nel sottosuolo è inequivocabile: oltre al percorso, tanto stretto da consentire a stento a una persona di passarci, sono stati rinvenuti strumenti e materiali di scavo, segno che i “lavori” erano recenti e ancora in corso.

Inutile l’uso di un pannello a copertura dell’ingresso del buco per evitare di farlo scoprire durante un’eventuale ispezione dei sottoservizi. Il raid sarebbe probabilmente scattato entro pochi giorni: i criminali sarebbero sbucati dalle fogne, prendendo di sorpresa i dipendenti, e avrebbero fatto incetta di contanti e valori, per poi scomparire nuovamente nel tunnel e, attraverso la rete fognaria, arrivare in un posto sicuro chissà dove. La galleria è stata tombata. In corso indagini per risalire ai componenti della banda del buco.