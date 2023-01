E’ virale il video in cui un uomo esplode alcuni colpi d’arma da fuoco con una revolver. Il suo messaggio, pubblicato come storia sul proprio profilo social, dice: “ auguri felici…a chi non tradisce gli amici buon anno ⏳️”. Peccato però che la popolarità guadagnata grazie al filmato gli sia costata cara.

Castellammare, festeggia Capodanno con una pistola: denunciato dopo video

Pochi minuti fa i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno denunciato per procurato allarme un 22enne incensurato del posto.

I militari, impegnati nel web patrolling, hanno acquisito il video social del giovane stabiese – e rilanciato anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli – e hanno perquisita la sua abitazione.

Rinvenuta e sequestrata una pistola a salve marca bruni modello magnum calibro 380 con tappo rosso, arma verosimilmente utilizzata durante il video apparso su Instagram.