Un’esplosione avvenuta all’interno di un’abitazione in via Pioppaino 24 a Castellammare di Stabia ha causato il ricovero di due persone. L’incidente, che ha coinvolto un 32enne di origini ucraine e un 37enne stabiese, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 novembre.

Castellammare, esplode termocamino dopo accensione: due feriti

Secondo quanto ricostruito, l’esplosione è stata provocata dal malfunzionamento di un termocamino. Il giovane di 32 anni, residente nell’abitazione, ha subito l’intossicazione da fumi nocivi sprigionati dall’esplosione, ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le necessarie cure. Le sue condizioni sono stabili, ma i medici hanno confermato che la situazione potrebbe richiedere alcuni giorni di osservazione.

Il secondo coinvolto, un uomo di 37 anni di Castellammare, ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba destra, causata probabilmente dal collasso di materiali o detriti durante l’esplosione. La prognosi per lui è di cinque giorni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’esplosione. Al momento, si ipotizza che un guasto tecnico possa essere la causa del malfunzionamento del termocamino, ma le indagini sono ancora in corso.

L’esplosione ha anche causato danni strutturali all’abitazione, che sarà sottoposta a un’ispezione tecnica per valutare i rischi di stabilità. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altre persone, e i vicini di casa sono stati prontamente evacuati per motivi di sicurezza.