Durante le operazioni quotidiane dell’operazione “Continuum Bellum 2“, i carabinieri di Castellammare di Stabia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria, hanno fatto una scoperta significativa sui Monti Lattari.

Sotto le rocce un fucile a pressione: la scoperta a Castellammare

In un’area impervia della località Madonna della Libera, caratterizzata da terreno roccioso e massi sparsi, i militari hanno individuato un tubo in PVC nascosto sotto le pietre.

All’interno del tubo, è stata trovata una carabina calibro 300 Winchester Magnum completa di mirino di precisione, apparentemente nuova nonostante fosse stata registrata come rubata nel 2016.

L’arma è stata immediatamente sequestrata e inviata al RIS per ulteriori analisi balistiche e biologiche. Questo passo è fondamentale per determinare se il fucile sia stato usato in crimini violenti o altri reati.