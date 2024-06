Una grave rottura di una conduttura idrica sta causando il caos nell’area di Pozzano a Castellammare di Stabia. Un potente getto d’acqua ha inondato la zona dei lidi a Stabia, trasformandola in una cascata incessante che sta paralizzando l’accesso agli stabilimenti balneari e alla penisola sorrentina.

Guasto idrico a Castellammare: operazioni di soccorso in corso

Le autorità locali, inclusi i mezzi di soccorso, sono prontamente intervenute per gestire l’emergenza. Si sta procedendo all’evacuazione degli abitanti degli edifici sottostanti e dei bagnanti presenti sulle spiagge. Un ristorante situato sotto la cascata è stato completamente invaso dall’acqua, rendendo necessario un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area.

Il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza si è recato sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. In una nota dell’amministrazione comunale, ha dichiarato: «A causa del guasto improvviso della conduttura idrica, è interrotta la circolazione lungo via Acton, dall’intersezione con via Vecchia Pozzano fino alla Statale. Inoltre, in via cautelativa, di concerto con la Polizia Locale, è stato chiuso anche il tratto della Statale. Il transito da e verso la Penisola Sorrentina è consentito solo dalla Galleria. Non risultano feriti».

La chiusura delle strade principali sta causando significativi disagi alla viabilità locale, con molti automobilisti costretti a deviare i loro percorsi attraverso la Galleria per raggiungere le loro destinazioni.

Le operazioni di riparazione della conduttura sono in corso, ma al momento non è chiaro quanto tempo ci vorrà per ristabilire la normalità. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a evitare l’area interessata e a seguire le indicazioni fornite per la loro sicurezza.