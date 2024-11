Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il traffico di droga a Castellammare di Stabia. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti – tra hashish, marijuana e crack – già suddivisi in più di 200 dosi pronte per lo spaccio. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti anche 3.700 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Tre persone sono finite in manette nel corso di una serie di interventi mirati.

Castellammare di Stabia, blitz antidroga: sequestri e tre arresti della Guardia di Finanza

In un appartamento nel centro cittadino stabiese, i “baschi verdi” del Gruppo di Torre Annunziata, con l’ausilio delle unità cinofile e dei finanzieri di Capodichino, hanno scoperto una parte dello stupefacente durante una perquisizione domiciliare. L’appartamento era occupato da un 54enne con numerosi precedenti di polizia, ora arrestato per detenzione e traffico di droga.

In un secondo intervento, una pattuglia della Guardia di Finanza ha fermato un’autovettura sospetta, condotta da un 27enne anch’egli già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. All’interno del veicolo, sono stati trovati ulteriori dosi di droga, due bilancini elettronici e un coltello da cucina utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

Infine, presso il quartiere “Faito”, i finanzieri hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga. Raggiunto e perquisito, è stato trovato in possesso di altra droga e banconote di piccolo taglio. L’arrestato, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, era anche sottoposto a una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.