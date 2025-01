Stava dirigendosi in scooter verso casa quando la plafoniera di un palo della luce l’ha colpito in pieno. È accaduto questo pomeriggio, a Castellammare, tra il quartiere dell’Annunziatela e Savorito. Il giovane 17enne, studente dell’istituto tecnico Iti Renato Elia stava dirigendosi verso Santa Maria la Carità dove abita, quando a causa del forte vento, l’estremità di uno dei lampioni che costeggiano il sottopasso, si è staccata dal palo. A darne notizia è Il Mattino.

Castellammare, colpito da un lampione: 17enne grave in ospedale

La zona è piuttosto isolata e solo di passaggio tra i due quartieri, il giovane è stato notato mentre era riverso a terra da alcuni automobilisti in transito e sono stati allertati i soccorsi. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche, il 17enne è stato portato all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Sono in corso le indagini dei vigili urbani per comprendere l’esatta dinamica.