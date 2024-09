Colpo da un milione e mezzo di euro a Castellammare di Stabia. Rapinato furgone carico dei nuovissimi iPhone 16 diretti ai maggiori rivenditori della Campania. Ad agire un commando armato in stile far west che ha bloccato il furgone e ha sequestrato il conducente per poi liberarlo in provincia di Caserta.

Castellammare, assalto armato al furgone carico di iPhone 16: rapina da 1,5 milione di euro

Il colpo è avvenuto all’alba di ieri mattina, nell’area della periferia stabiese. I delinquenti hanno agito in gruppo e a volto coperto, assaltando il mezzo di trasporto che stava trasportando circa un migliaio di telefonini Apple di ultima generazione.

Secondo quanto ricostruto, la banda si è servita di due auto per affiancare il furgone, ha costretto l’autista a fermarsi e a scendere dal mezzo poi condotto verso i caselli autostradali per raggiungere la zona dove scaricare la merce.

L’autista del furgone è stato sequestrato e poi rilasciato in provincia di Caserta. A quel punto per lui è stato possibile lanciare l’allarme e avvertire i carabinieri di Castello di Cisterna che si sono immediatamente precipitati sul posto.

Sulle tracce della banda del telefonino sono in corso indagini anche da parte dei militari dell’Arma della stazione di Castellammare di Stabia. Questi ora sono all’opera per vagliare le immagini della video sorveglianza registrate dalle telecamere della zona dove è avvenuta la rapina.

Immagini: archivio