È stato arrestato l’uomo che ha preso a pugni due infermiere la sera di mercoledì 3 gennaio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabbia.

Si tratta di un persona del posto di cui – al momento – non sono state rese note le generalità.

Le indagini condotte dal Commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, in coordinamento con la Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione anche grazie alle testimonianze dei presenti.

L’uomo, accompagnato da una donna in fase di identificazione, avrebbe richiesto alle infermiere di dedicarsi esclusivamente alla cura di un suo parente ricoverato.

Al rifiuto delle infermiere, avrebbe quindi colpito con un pugno al volto una di loro, causandole lesioni gravi con indebolimento permanente dell’organo della masticazione, frattura di un incisivo, rottura di altri quattro denti, infrizione delle ossa nasali e tumefazioni al viso. Avrebbe poi colpito anche la seconda infermiera, sorella della prima vittima, che ha subito un trauma cranico.

Entrambi gli atti di violenza sono stati riconosciuti dalle vittime e da una guardia giurata in servizio presso l’ospedale stabiese.

Nei confronti dell’uomo, indiziato di lesioni gravi in danno di personale esercente una professione sanitaria e di violenza a pubblico ufficiale, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Torre Annunziata.