Lotta tra la vita e la morte un uomo di 38 anni, di origini rumene, ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata giunti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo la segnalazione di un uomo gravemente ferito.

Castellammare, 38enne ferito da un colpo di pistola: è in pericolo di vita

Le condizioni del 38enne sono apparse subito critiche: dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e individuare il luogo esatto del ferimento.