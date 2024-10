Un uomo di 30 anni è stato identificato e fermato dai carabinieri dopo aver investito un 79enne a Castel Volturno, mentre era alla guida di una Mini Countryman sotto l’effetto di alcol e droga. L’incidente è avvenuto in via Acacia. Dopo aver investito la vittima, l’uomo è fuggito via senza prestare soccorso.

Castel Volturno, ubriaco e drogato investe un uomo e scappa: denunciato 30enne

I carabinieri, insieme al personale del “118”, sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato l’anziano, ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, alla clinica Pineta Grande. Le indagini sono partite subito, e grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto e identificato il conducente.

Rintracciato il pirata della strada

Grazie alla collaborazione di altre pattuglie, il 30enne è stato rintracciato mentre era ancora alla guida dell’auto in una strada secondaria. Sottoposto ad accertamenti clinici, è risultato ancora sotto l’effetto di sostanze.

Dopo le procedure di rito, è stato portato in caserma e deferito in stato di libertà per vari reati, tra cui omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato sequestrato e la patente dell’uomo, risultata in regola, è stata ritirata e inviata all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.