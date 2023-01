Aggressione ai danni di una troupe Mediaset in un bene confiscato al clan dei Casalesi. Vittime due operatori e un giornalista che questo pomeriggio si sono recati all’interno di un immobile sottratto alla criminalità organizzata per realizzare un servizio per “Fuori dal Coro”, programma in onda su Rete 4.

Castel Volturno, troupe di Mediaset presa a pugni nel bene confiscato ai Casalesi

Mentre stava effettuando le riprese nel bene confiscato in viale Lenin, a Baia Verde, la troupe è stata aggredita dai componenti di una famiglia che abita la villa abusivamente nonostante il provvedimento di confisca.

Il cameraman è stato preso a pugni e la telecamera, sottratta dalle mani dell’operatore, è stata danneggiata. Il giornalista ha ricevuto schiaffi e calci dagli aggressori. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del locale Commissariato di Castel Volturno per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili.