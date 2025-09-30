Ieri mattina, lunedì 29 settembre, poco dopo le 8, Marco Ioime, 44 anni, elettricista, è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, nei pressi del bar Tropical sulla Domiziana a Castel Volturno.

Castel Volturno, travolto sulle strisce pedonali: Marco muore a 44 anni

L’impatto è stato violentissimo: il corpo della vittima è stato sbalzato di circa dieci metri prima di cadere contro il cordolo dello spartitraffico. L’investitore non si è fermato ed è fuggito, lasciando il pedone agonizzante sull’asfalto. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pineta Grande, Marco Ioime è morto nel pomeriggio, intorno alle 15.15, a causa delle gravi ferite riportate. La vittima, residente a Castel Volturno, lascia la moglie e una figlia.

Sulle cause della tragedia indaga la polizia, che sta visionando le immagini delle telecamere pubbliche e private per risalire all’identità del pirata della strada. Testimoni confermano che la vittima si trovava già sulle strisce al momento dell’impatto e che l’auto non ha effettuato alcuna frenata.

Il comandante della polizia municipale, Domenico De Simone, denuncia come episodi simili siano frequenti: “Sul tratto di Domiziana di nostra competenza si registrano circa 200 incidenti l’anno. In almeno metà dei casi i responsabili fuggono dopo lo scontro. Spesso i veicoli sono radiati o intestati a prestanome, complicando le indagini”.