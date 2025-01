Ruba un fucile da un’abitazione ma viene incastrato dalle telecamere. Un 24enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone dopo essere stato riconosciuto grazie alle immagini estratte dalle telecamere installate presso l’abitazione derubata e le minuziose informazioni fornite dalla vittima.

Castel Volturno, topi d’appartamento in fuga dopo furto di fucile: fuggitivo riconosciuto e arrestato

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione che, poco dopo le 12.00 di ieri, appena rientrato a casa ed essersi accorto della presenza dei malviventi, ha immediatamente contattato la centrale operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, attraverso il numero di emergenza “112”. In pochi minuti la pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile ha raggiunto l’abitazione segnalata, dove ha trovato ad attenderli in strada il proprietario dell’appartamento. I malviventi, accortisi di essere stati scoperti e udite le sirene della gazzella dei carabinieri, hanno desistito dal loro intento allontanandosi velocemente dall’abitazione imbracciando il fucile appena asportato e facendo perde le loro tracce nelle vie circostanti.

Le indagini

L’immediato sopralluogo eseguito dai militari dell’Arma ha consentito di accertare che gli stessi si erano introdotti nell’abitazione mediante la forzatura della porta finestra del balconcino sito al piano terra. All’interno, invece, avevano forzato un armadietto per armi e rubato il fucile cal. 20 legalmente detenuto dalla vittima. Dopo la formalizzazione della denuncia, nel corso della quale il derubato ha fornito preziosi dettagli utili all’individuazione di almeno uno dei tre ladri i carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza presenti in zona e presso l’abitazione riconoscendo, nell’immediato, uno dei tre fuggitivi che prima di allontanarsi ha guardato, a volto scoperto, l’obiettivo della telecamera.

L’uomo, già noto ai militari per la commissione di reati contro il patrimonio, è stato raggiunto poco dopo presso la sua abitazione a Castel Volturno dove è stato trovato con ancora indosso gli abiti utilizzati per il colpo e ripresi dalle telecamere. La contestuale perquisizione domiciliare non ha però consentito di rinvenire il fucile poco prima asportato. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di furto in abitazione in concorso e porto abusivo in luogo pubblico di arma comune da sparo. Indagini in corso volte all’identificazione dei complici ed al recupero della refurtiva.