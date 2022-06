Castel Volturno. Ha tentato di salvare quattro bambini, ma quando si è tuffato in mare, ha iniziato ad annaspare e poi è deceduto.

Castel Volturno, titolare di un lido muore per salvare 4 bambini

Come riporta CasertaCe il fatto è accaduto mezz’ora fa, in uno stabilimento balneare di Villaggio Coppola, a Castel Volturno, nel Casertano. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Stando alle prime informazioni l’uomo, accortosi di quattro bambini che stavano per annegare, non ha esitato a tuffarsi per trarli in salvo.

Dopo aver riportato i piccoli a riva il 45enne, titolare di un lido, non è riuscito più a raggiungere la battigia. A nulla è servito l’aiuto dei bagnanti che hanno cercato, senza non poche difficoltà, di recuperare i bambini e di dare una mano al 45enne.

A provocare il decesso, probabilmente, le condizioni del mare, caratterizzate da correnti forti e pericolose. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine – allertate dai presenti – e il magistero di turno che ha avviato le indagini.