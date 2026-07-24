Castel Volturno, il sindaco Pasquale Marrandino si dimette dopo la richiesta di arresto

Si conclude con le dimissioni del sindaco Pasquale Marrandino l’esperienza amministrativa del Comune di Castel Volturno. La decisione è arrivata dopo che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha avanzato nei suoi confronti una richiesta di custodia cautelare in carcere, nell’ambito di un’inchiesta per presunti episodi di corruzione.

L’ormai ex primo cittadino dovrà comparire il prossimo 30 luglio davanti al giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’interrogatorio preventivo. Al termine dell’udienza il magistrato deciderà se accogliere o meno la richiesta di arresto formulata dalla Procura.

Cade l’amministrazione comunale di Castel Volturno

Le dimissioni di Pasquale Marrandino hanno provocato la fine anticipata dell’amministrazione comunale di centrodestra, insediatasi nel giugno 2024. Contestualmente al sindaco hanno infatti rassegnato le dimissioni anche i consiglieri comunali di maggioranza, determinando di fatto la cessazione dell’attuale governo cittadino.

Nelle prossime ore sarà la Prefettura di Caserta a nominare un commissario prefettizio, che guiderà il Comune fino allo svolgimento delle nuove elezioni amministrative. In caso di dimissioni del sindaco, il periodo di commissariamento è generalmente più breve rispetto a quello previsto nei casi di scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose.

L’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere

L’indagine è coordinata dai sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone. Secondo l’ipotesi accusatoria, Pasquale Marrandino avrebbe ricevuto denaro in cambio dell’assegnazione di incarichi pubblici. Nello stesso procedimento risulta coinvolto anche l’ingegnere Daniele De Caprio, destinatario, come l’ex sindaco, della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura.

Le accuse sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria e saranno oggetto dell’interrogatorio preventivo fissato per il 30 luglio, durante il quale gli indagati avranno la possibilità di fornire la propria versione dei fatti prima della decisione del Gip sulle richieste cautelari.

Cosa succede ora al Comune di Castel Volturno

Con la caduta dell’amministrazione comunale, il Comune di Castel Volturno sarà affidato a un commissario prefettizio, che assicurerà la gestione ordinaria dell’ente fino alla convocazione delle prossime elezioni amministrative.