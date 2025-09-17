Si era immerso in mare per una battuta di pesca subacquea, ma da allora non è più tornato a galla. Da ieri mattina si sono perse le tracce di Giuseppe Izzo, 66 anni, originario di Torre del Greco (Napoli), scomparso nelle acque di Castel Volturno, lungo il litorale casertano, nei pressi della foce del fiume Volturno.

Castel Volturno, sub di 66 anni disperso a Baia Verde: ricerche in corso da ieri

L’uomo aveva raggiunto la spiaggia libera di Baia Verde insieme a un amico con l’obiettivo di raccogliere arenicola, un piccolo verme marino utilizzato come esca nella pesca sportiva. Intorno alle 8 i due si sono tuffati nei pressi della scogliera: l’amico è rimasto a riva, mentre Izzo ha deciso di spingersi più a fondo. Quando verso le 10.30 non era ancora riemerso, è scattato subito l’allarme.

Sul luogo sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto di Castel Volturno, che hanno coordinato le ricerche insieme alla centrale operativa di Napoli. Sono stati impiegati mezzi navali, squadre di sub e anche velivoli. Alle operazioni hanno preso parte i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Guardia di Finanza, mentre elicotteri provenienti da Pontecagnano e Pescara hanno sorvolato la zona.

Nonostante le ore di perlustrazione e l’ampio dispiegamento di risorse, con il tramonto non è stato trovato alcun segno del sub. Secondo le valutazioni degli inquirenti, l’autonomia delle bombole – poco più di tre ore – e la mancanza di un pallone segnalatore lasciano ormai poche possibilità di rintracciarlo in vita. L’ipotesi prevalente è che possa aver avuto un malore a breve distanza dal fondale.