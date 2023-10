Tentato furto con spari a Castel Volturno. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno sventato un colpo ai danni di un esercizio commerciale mettendo in fuga i ladri.

Castel Volturno, assalto al pub: spari e inseguimento nella notte

La vicenda risale all’alba di sabato, 21 ottobre. Una pattuglia in servizio 117 nota, all’incrocio tra Via dell’Edera e Viale delle Mimose, una vettura sospetta, condotta da un soggetto con il volto coperto, che sosta nelle immediate vicinanze di un noto pub della zona. La saracinesca del negozio mostra evidenti segni di effrazione.

L’immediato intervento dei militari fa uscire allo scoperto dall’interno del locale altri due malviventi, anch’essi con il volto coperto. Nonostante l’intimazione impartita dal personale intervenuto di fermarsi, i ladri salgono a bordo dell’auto e, uno di loro si avvicina ad un militare brandendo un cacciavite in modo minaccioso.

La fuga

A quel punto, per poterli fermare, i finanzieri estraggono una pistola ed esplodono alcuni colpi scopo intimidatorio. I malviventi desistono. Salgono a bordo dell’autovettura e scappano a mani vuote. Le Fiamme Gialle si lanciano all’inseguimento ma i balordi riescono a far perdere le proprie tracce. Indagini in corso per risalire all’identità della banda.