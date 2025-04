Hotel trasformato in un complesso residenziale da 104 appartamenti. La Guardia di Finanza di Caserta ha posto sotto sequestro immobile con destinazione d’uso turistico-ricettiva dal valore di 25 milioni di euro al Villaggio Coppola.

Castel Volturno, sequestrato ex hotel abusivo convertito in complesso residenziale da 25 milioni di euro

L’immobile era già stato oggetto di un sequestro preventivo da parte dei finanzieri, convalidato prima dal gip e è poi dal Riesame. L’applicazione della misura cautelare reale avviene nell’ambito della attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere tese al riscontro della regolarità urbanistico – edilizia del condominio Palazzo Marina n. 3, situato in un’area del comune castellano oggetto, sin dagli anni ’70, di diffuso abusivismo.

Al centro di tali articolate e complesse indagini – sebbene sulla scorta di accertamenti posti in essere nella fase embrionale delle indagini preliminari – la lottizzazione abusiva dell’intero fabbricato che sarebbe stato diviso in 104 autonome unità abitative, trasformandone, illegittimamente, l’originaria destinazione d’uso da turistico ricettiva in residenziale. In base alle risultanze istruttorie, inoltre, è stata acclarato come tale immobile risultasse ab origine totalmente abusivo in quanto la licenza edilizia che ne avrebbe legittimato la costruzione si è rivelata in realtà non conforme agli schemi legali.