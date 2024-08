Maxi-sequestro di abitazioni abusive a Castel Volturno, in località Bagnara. Sono 43 i manufatti costruiti a partire dal 1980 sul litorale senza alcuna autorizzazione e in area demaniale.

A disporre il sequestro giudiziario è stata la Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo gli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma che hanno condotto verifiche e riscontri documentali per ricostruire la storia di tutti quegli appartamenti eretti abusivamente in una zona sottoposta a vincolo demaniale.

Le costruzioni sono state realizzate a partire dal 1980 e risultano abbandonate da anni. Molte di esse sono fatiscenti. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone insieme alla Guardia Costiera – Ufficio Marittimo di Pozzuoli (Napoli).

L’ombra della camorra

Come emerso dalle indagini, ben sette delle abitazioni sequestrate sono riconducibili al clan Belforte di Marcianise, detto dei “Mazzacane”, l’ultima cellula camorristica di estrazione cutoliana ancora attiva in Campania, oggi operativa in provincia di Caserta, tra San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Casagiove, Recale, Macerata Campana, San Prisco, Maddaloni e San Felice a Cancello.