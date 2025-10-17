Blitz notturno dei Carabinieri in un’area rurale di Castel Volturno. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga e alla circolazione illegale di armi, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto un nascondiglio occultato tra la vegetazione e parzialmente interrato, usato come deposito per droga e munizioni.

Castel Volturno, scoperto nascondiglio nel bosco: sequestrati oltre 3 chili di coca e 400 munizioni

All’interno del rifugio sono stati rinvenuti e sequestrati 3,39 chilogrammi di cocaina, confezionati in panetti pronti per la distribuzione, e 441 cartucce di vario calibro, tra cui 57 proiettili da guerra 7.62×39, oltre a munizioni per pistole e fucili (calibro 12, .44 Magnum, .38, 7.65, 9×21, .380 e .22 LR).

I militari hanno trovato anche un giubbotto antiproiettile, uno stampo in acciaio e una pressa utilizzati per incidere i marchi sui panetti di droga, segno dell’organizzazione e del livello di professionalità dell’attività criminale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini per individuare i responsabili e chiarire la provenienza della droga e delle munizioni.