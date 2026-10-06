Sequestrati 30mila litri di benzina di contrabbando dalla Guardia di Finanza di Napoli. Denunciati due soggetti di nazionalità polacca. L’operazione, avvenuta a Marigliano, nell’agro nolano, rientra nell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi per contrastare i fenomeni speculativi.

Marigliano, fermato camion con targa polacca: nascondeva 30mila litri di benzina “fuorilegge”

I finanzieri del Gruppo Nola hanno fermato un autoarticolato con targa polacca durante un servizio di controllo economico del territorio, insospettiti dall’andamento anomalo del mezzo. All’ispezione del veicolo è emerso un carico di 30 contenitori in plastica da 1.000 litri cadauno.

I due conducenti hanno presentato un documento di trasporto (C.M.R.) che indicava come merce «olio per dischi dei freni», un prodotto non soggetto alla normativa fiscale che disciplina i carburanti sottoposti ad accisa. Ulteriori accertamenti hanno però rivelato la vera natura del carico: una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina, movimentata in totale evasione di imposta.

Sequestro e denunce

L’autoarticolato e il carico sono stati sottoposti a sequestro. I due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 504/1995.