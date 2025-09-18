Il corpo di Giuseppe Izzo, 66 anni, originario di Torre del Greco, è stato individuato dalla Guardia Costiera nelle acque di Castel Volturno (Caserta), a poca distanza da un lido. L’uomo era scomparso la mattina del 16 settembre mentre, insieme a un amico, stava raccogliendo arenicola, un verme molto usato come esca dai pescatori.

Castel Volturno, ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Izzo. Era sotto la sabbia del fondale

Le operazioni di ricerca, condotte via mare e dall’alto con mezzi aerei, sono proseguite per quasi due giorni senza sosta. L’attenzione si era concentrata nei pressi di una scogliera davanti allo stabilimento balneare, dove il fondale varia tra un metro e mezzo e tre metri di profondità. Proprio in quel punto, una vedetta della Guardia Costiera ha avvistato il corpo.

Le condizioni del mare agitato nella giornata precedente avevano sepolto la salma sotto la sabbia del fondale, rendendo difficile l’individuazione. È stata la corrente, spostando il corpo, a consentirne il recupero nella mattinata di oggi. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove verrà effettuata l’autopsia.