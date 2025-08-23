Dopo Forio d’Ischia, un’altra località balneare avrebbe detto no al trash di Rita De Crescenzo. L’evento con la tiktoker previsto per il prossimo 29 agosto a la ‘Taverna La Napoli Popolare’ di via degli Ulivi in località Pinetamare non si farà ed è destinato a data da destinarsi. Ad annunciarlo la stessa De Crescenzo, che fino a pochi giorni fa mobilitava via social i suoi followers a recarsi presso il Villaggio Coppola.

Castel Volturno, Rita De Crescenzo propone concerto. Il sindaco: “No, grazie”

Sulla mancata esibizione sono subito fiorite le speculazioni, anche se la Tiktoker ha tenuto a chiarire che “l’appuntamento non è stato annullato ma soltanto rinviato a data da stabilire per una scelta del gestore che deve verificare gli spazi necessari del suo ristorante”. Successivamente la donna ha annunciato l’intenzione di voler organizzare un grande concerto gratuito.

Proprio a seguito di questa proposta si è espresso il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino. Il primo cittadino ha sottolineato di non conoscere “l’attività della signora De Crescenzo e non pensavo facesse spettacoli nei locali tanto meno eventi pubblici nelle piazze. La ringrazio per la disponibilità ma non ritengo sia il caso di accettare”.

Non è il primo sindaco a dire ‘no ‘ alle esibizioni della De Crescenzo, nei giorni scorsi il primo cittadino Stani Verde ha cancellato l’esibizione della tik toker. Quindi a pesare sull’annullamento dell’esibizione di Rita De Crescenzo non solo la decisione del titolare dell’attività ma anche l’intervento dell’amministrazione comunale.