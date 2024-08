Incidente mortale ieri sera a Bagnara di Castel Volturno, intorno alle 21, all’angolo tra via Buonarroti con via Donatello e via Plura: un uomo di mezza età è deceduto dopo aver perso il controllo dell’auto su cui viaggiava. A darne notizia è l’associazione “Bagnara che vive”.

Castel Volturno, perde il controllo dell’auto: investe due ragazzi e poi si schianta contro il muro. Morto

Secondo quanto ricostruito, la vittima era alla guida della sua Peugeot 206, quando, probabilmente a seguito di un malore, ha sbandato, investendo lievemente due giovani che si trovavano in quel momento a piedi, all’altezza del Market Letizia.

Infine ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un muro di cinta, sotto la postazione delle telecamere. Quando i soccorsi del 118 sono intervenuti, per l’automobilista non c’era più niente da fare. Starebbero bene invece i due pedoni investiti.

Indagini in corso della Polizia per accertare la dinamica del grave incidente. Dalle prime ipotesi sembra che il guidatore deceduto abbia perso il controllo del mezzo dopo essersi sentito male. Forse un infarto fulminante.