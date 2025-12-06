Castel Volturno: minorenne picchiato dal branco per una catenina d’argento, 5 misure

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un minorenne di origine egiziana è stato aggredito in branco da cinque giovani, due maggiorenni e tre minorenni italiani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ragazzi lo hanno picchiato e minacciato con una pistola per sottrargli una catenina in argento.

Provvedimenti cautelari

Per i due maggiorenni è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre i tre minorenni sono stati affidati a una comunità protetta. Tutti rispondono di rapina, minaccia e lesioni aggravate.

Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Castel Volturno, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, che hanno ricostruito l’accaduto e individuato i responsabili.