Un dramma si è consumato questo pomeriggio a Castel Volturno. Una donna del posto, 76 anni, identificata con le iniziali A. A., si era recata presso il centro dialisi situato lungo la via Domiziana per sottoporsi al consueto trattamento. Giunta nei pressi della struttura sanitaria, la donna si è improvvisamente accasciata al suolo perdendo conoscenza.

Castel Volturno, malore mentre si reca in clinica sulla Domiziana: 76enne muore in strada

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. La donna è deceduta sul posto. Il personale medico, visibilmente scosso, non ha potuto far altro che constatarne la morte. Probabilmente la vittima è stata colta da infarto. A riportare la notizia è Edizionecaserta.