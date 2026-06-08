Ballottaggi, doppio verdetto nell’hinterland napoletano: Nappi a Casalnuovo, Del Prete a Frattamaggiore

Giovanni Nappi è il nuovo sindaco di Casalnuovo dopo il ballottaggio. È una svolta storica per la cittadina a Nord di Napoli: per la prima volta alle elezioni comunali vince il centrosinistra. Il neo sindaco, 52 anni, è un economista e operatore del terzo settore. Nappi, con una coalizione civica di centrosinistra, ha ribaltato il risultato del primo turno e battuto la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Romano, 38 anni, esponente di una coalizione guidata da Forza Italia il cui punto di riferimento era il consigliere regionale e capogruppo di FI, nonché sindaco di Casalnuovo per dieci anni, Massimo Pelliccia.

A Frattamaggiore, invece, è Luigi “Gino Casabella” Del Prete il nuovo sindaco. Il candidato sostenuto da Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle ha avuto la meglio al secondo turno sullo sfidante Pasquale Del Prete, conquistando la fascia tricolore. Nel suo primo intervento da sindaco, Del Prete ha indicato tra le priorità del mandato quella di “rendere la città più vivibile”, rilanciando l’impegno per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini.