Giugliano, estratti i numeri vincenti della Lotteria della Pace

Si è svolta nella serata di festa dedicata alla Madonna dell’Annunziata l’estrazione dei numeri vincenti della tradizionale Lotteria della Pace. Il sorteggio è avvenuto subito all’interno del Santuario dell’Annunziata di Giugliano.

Grande l’attesa tra i partecipanti per conoscere i biglietti fortunati che si sono aggiudicati i premi messi in palio dall’organizzazione. Ecco i numeri estratti:

* Primo premio – Fiat Panda: Serie E numero 0002

* Secondo premio – Bicicletta elettrica: Serie F numero 0120

* Terzo premio – Soggiorno di 7 giorni in Italia: Serie D numero 0137

* Quarto premio – Collana in oro e diamanti: Serie G numero 0661

* Quinto premio – Tv Led 43 pollici: Serie A numero 0262

* Sesto premio: Smartphone – Serie C numero 0663

I possessori dei biglietti vincenti si sono aggiudicati premi di notevole valore, contribuendo al tempo stesso al clima di gioia, condivisione e partecipazione che da sempre caratterizza la manifestazione.

La Lotteria della Pace, infatti, non rappresenta soltanto un momento di festa e premiazione, ma costituisce anche un’importante occasione di raccolta fondi a sostegno del Santuario dell’Annunziata. Le risorse raccolte contribuiranno a finanziare le attività religiose, sociali e le iniziative promosse dalla comunità, rafforzando il legame tra tradizione, fede e solidarietà che contraddistingue l’evento.