Investito e ucciso da un’auto piombata a tutta velocità. È successo a Castel Volturno, in zona Bagnara, nei pressi di un supermercato. L’investitore è poi scappato via senza prestare soccorso.

Castel Volturno, investito e ucciso fuori dal supermercato: caccia al pirata della strada

La tragedia si è consumata alle 15 circa. La vittima stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando sarebbe stato travolto da un’auto, una Fiat Bravo di colore bianco. Dopo l’impatto, la vittima ha fatto un tragico volo di diversi metri finendo poi contro il muro di un’abitazione.

Per il ragazzo – di origini straniere – purtroppo non c’è stato niente da fare. Quando il 118 è giunto sul posto, il suo cuore aveva spesso di battere. L’automobilista e il passeggero avrebbero poi abbandonato il veicolo per scappare a piedi e abbandonare la zona dell’incidente. Sul caso indaga la Polizia di Stato.