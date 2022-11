Si stanno svolgendo in questi minuti nella chiesa di San Castrese in piazza Annunziata i funerali di Luigi Izzo, il barbiere 38enne ucciso con sei coltellate nella notte di sabato. Un delitto che ha sconvolto l’intera comunità di Castel Volturno dove il povero Luigi era molto conosciuto. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino in concomitanza dei funerali, dalle 14 alle 19 di oggi.

Castel Volturno in lacrime per la morte di Luigi, oggi l’ultimo saluto

Piazza e chiesa gremita. L’intera comunità della provincia di Caserta si è fermata per dare l’ultimo saluto al 38enne ucciso barbaramente davanti a moglie e figli. Scene di strazio e di dolore tra la folla che ha accompagnato la salma del giovane con un passaggio del feretro all’esterno del salone dove la vittima lavorava come barbiere. Lacrime e abbracci tra i familiari ancora increduli per quanto accaduto. Una persona avrebbe anche accusato un malore prima dell’inizio del rito funebre ed è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza.

Il delitto

Luigi Izzo è stato ucciso con 6 fendenti mentre stava rientrando a casa per aver difeso il fratello incappato in una discussione sfociata poi in lite fuori ad un bar. Ad accendere il diverbio sarebbero stati un paio di occhiali rotti che il 38enne si era offerto di riparare. L’uomo lascia la moglie e i figli ancora in tenera età. Tanti gli applausi e tante le lacrime dietro alla bara. Incontenibile la commozione tra la gente che conosceva il barbiere.