Arrestato 33enne di Mondragone per droga. Nella tarda serata di ieri, 30 settembre 2025, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Castel Volturno, fermato dai carabinieri con droga: arrestato 33enne

L’uomo è stato sorpreso mentre sostava con atteggiamento sospetto a bordo di una Citroën C3 lungo via 1° Maggio, a Castel Volturno. Alla vista dei militari, lo stesso, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane, risultato contenere alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita dai carabinieri ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, consistente in tre bustine in cellophane contenenti 6,1 grammi di cocaina e la somma di 40,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.