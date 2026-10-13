Trasportava rifiuti, anche pericolosi, a bordo di una Fiat Croma senza assicurazione e pur non avendo mai conseguito la patente. Un 64enne del posto è stato denunciato dai carabinieri a Varcaturo, nell’ambito dei controlli contro gli sversamenti illeciti nella Terra dei Fuochi. L’intervento è scattato quando una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nel monitoraggio del territorio e in collegamento radio con la control room dei carabinieri forestali, ha notato una Fiat Croma con diversi sacchi trasparenti nell’abitacolo. I militari hanno fermato il veicolo e segnalato la situazione alla centrale operativa.

Giugliano, trasporta rifiuti pericolosi in auto senza patente e assicurazione: denunciato 64enne

La control room, che coordina segnalazioni e interventi contro i reati ambientali nelle province di Napoli e Caserta, ha inviato sul posto i carabinieri della stazione di Varcaturo e del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Durante il controllo sono stati trovati numerosi rifiuti, tra cui secchi di vernice, imballaggi contaminati e scarti tessili. Alla guida c’era un 64enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto, ricettazione e stupefacenti.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che l’auto era priva di copertura assicurativa. Inoltre, la carta d’identità elettronica esibita durante il controllo presentava un foro praticato sul documento. Il 64enne ha sostenuto di essere diretto all’isola ecologica per conferire i rifiuti, ma la giustificazione non ha convinto i militari: il controllo è avvenuto di domenica, giorno di chiusura del centro di raccolta. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e possesso di documento d’identità alterato. La Fiat Croma e i rifiuti trasportati sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata.