Castel Volturno, corteo contro il CPR. Fico: «Ci opporremo con ogni strumento possibile»

Aggiornamento del 24 ottobre 2026. A Castel Volturno la mobilitazione contro il progetto del CPR ha preso il via alle 13 dal Centro Fernandes, lungo la Domiziana. Il programma indicava piazza Annunziata come punto di arrivo e sede degli interventi conclusivi.

Teleclub ha pubblicato il servizio dalla protesta con le dichiarazioni del presidente della Regione Roberto Fico: «Ci opporremo con ogni strumento possibile».

Al corteo vescovi, associazioni e il presidente Fico

La mobilitazione nasce dall’appello di monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta. Tra i partecipanti annunciati ci sono il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, altri vescovi campani e il presidente della Regione Roberto Fico. Hanno aderito anche numerose associazioni, realtà sociali, organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei migranti e sigle sindacali: secondo gli organizzatori, le adesioni sono oltre 230, comprese decine di realtà provenienti da fuori Campania.

Il progetto del CPR da 120 posti e oltre 43 milioni di euro

Al centro della contestazione c’è la previsione di un CPR da 120 posti nell’area della Piana, con un appalto da oltre 43 milioni di euro. Queste strutture sono destinate al trattenimento amministrativo di cittadini stranieri in attesa di rimpatrio, nei casi previsti dalla legge.

I promotori della protesta contestano la scelta di collocare il centro a Castel Volturno e chiedono che le risorse pubbliche siano indirizzate invece a servizi sanitari e sociali, trasporti, bonifiche ambientali e sviluppo del territorio. La contrarietà al progetto è stata ribadita nei giorni scorsi anche da rappresentanti istituzionali e religiosi.

Il confronto sul futuro del litorale domizio

La giornata rappresenta un nuovo passaggio del dibattito sul CPR. Già nelle scorse settimane Teleclubitalia aveva raccontato la mobilitazione verso il corteo del 24 ottobre. Più di recente, il garante dei detenuti ha richiamato l’esigenza di trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti.