Al “Forma” di Sant’Antimo l’iniziativa “Oltre il Concetto”: la discoteca come spazio di inclusione

Sant’Antimo. Ieri al Forma di Sant’Antimo (complesso Joia), ha debuttato “Oltre il Concetto”, un progetto ideato da Peppe Ferrara, già promotore del progetto “La Gioia”, con l’intento di mettere il mondo dell’intrattenimento al servizio di una nuova visione della socialità e per trasformare la vita notturna in un’esperienza di condivisione autentica. Sulla pista da ballo, giovani con e senza disabilità hanno condiviso la stessa musica e la voglia di divertirsi in un ambiente aperto. Sostenuto da Peppe Ventura, Paolo Cerrone, Mery Cioffi e dalle associazioni Boetheia Onlus e Legolas. Non beneficenza, ma un modo spontaneo di vivere l’inclusione come vera normalità.