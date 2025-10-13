Un controllo di routine dei Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno si è trasformato in un intervento contro il maltrattamento degli animali e l’abusivismo edilizio. L’ispezione, effettuata in via Luigi Boccherini insieme ai veterinari dell’ASL e ai tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività produttive, è scattata a seguito di segnalazioni su presunti reati contro gli animali.

Castel Volturno, cane denutrito trovato in un box abusivo: Carabinieri denunciano la proprietaria

Durante il sopralluogo sono stati scoperti tre box per cani costruiti abusivamente nel cortile di un’abitazione privata. Le strutture, di circa otto metri quadrati, erano in condizioni precarie e prive di permessi edilizi.

All’interno di uno dei box è stato trovato un cane meticcio, con caratteristiche simili ai pitbull, senza microchip e in evidente stato di denutrizione, costretto a vivere in un ambiente sporco e inadatto. I veterinari hanno prestato le prime cure all’animale e disposto il suo affidamento temporaneo a una struttura idonea.

La proprietaria dell’abitazione è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento e abbandono di animali e per lavori edilizi abusivi. Il manufatto è stato posto sotto sequestro penale e l’Autorità Giudiziaria è stata informata.