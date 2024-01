Sono tredici misure cautelari quelle seguite dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nel corso del blitz eseguito questa mattina a Castel Volturno, nelle piazze di spaccio del litorale domizio. Due gli arresti in flagranza. Più di 500 i grammi di droga sequestrati.

Castel Volturno, blitz nelle piazze di spaccio: tredici misure cautelari e due arresti in flagranza

Su input della locale Procura, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione straordinaria in diverse strutture presenti sul territorio e note per essere piazze di spaccio. Vere e proprie “crack house” utilizzate come appoggio dove poter consumare le droghe acquistate.

Alla maxi operazione eseguita questa mattina hanno preso parte 100 militari, 40 mezzi, 20 militari delle squadre speciali Sos (solitamente impiegate in attività antiterrorismo). L’intervento ha visto l’impiego anche di 4 unità cinofile: due per la ricerca di droga e due per la ricerca di armi ed esplosivi. Le perquisizioni hanno dato esito positivo con il sequestro di cocaina, eroina ed hashish per un peso complessivo di oltre 500 grammi.