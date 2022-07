Sta facendo il giro dei social in queste ore il video di un residente che a Castel Volturno, dal balcone, inquadra un automobilista che abbandona un cane in strada per poi scappare a bordo del veicolo.

Castel Volturno, abbandona il cane sotto al sole e scappa

Nel filmato si vede una macchina grigia allontanarsi da uno spiazzo assolato del litorale domizio. Il pastore tedesco prova timidamente ad avvicinarsi all’auto e a seguire il padrone. La clip dura circa 16 secondi e non c’è modo di sapere se l’animale si sia lanciato all’inseguimento della vettura e se qualcuno sia intervenuto per soccorrerlo. Alla fine del video si sente il residente che ha ripreso la scena fischiare nel tentativo di dissuadere l’automobilista. L’uomo però si allontana lo stesso, indifferente alle condizioni in cui abbandona il pastore tedesco, probabilmente costretto a sopravvivere per ben poco tempo al caldo e sotto al sole cocente.

A segnalare l’accaduto è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli, che ha accompagnato il video con un post di denuncia riportando le parole dell’autore del filmato girato presumibilmente con uno smartphone. “Francesco, un altro cane abbandonato. Stavolta è accaduto a #Castelvolturno.”. “Abbiamo segnalato – aggiunge il consigliere regionale – . Questa gente non merita né rispetto né giustificazioni”.