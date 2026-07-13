Ha violato il divieto di avvicinamento alla madre ed è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto nella notte a Qualiano, dove un 30enne è stato fermato dopo essere entrato nell’abitazione dei genitori nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Alla madre era stato inoltre assegnato un dispositivo anti-stalking.

Arrestato a Qualiano: viola il divieto di avvicinamento e torna a casa della madre

L’uomo era già destinatario del provvedimento a seguito delle ripetute minacce e richieste di denaro rivolte alla madre, finalizzate, secondo quanto ricostruito, all’acquisto di alcol e sostanze stupefacenti. Le sue condotte avevano coinvolto anche la moglie e la figlia, costrette in passato ad allontanarsi dall’abitazione.

Nella notte il 30enne si è presentato nuovamente a casa dei genitori. La madre ha attivato il dispositivo anti-stalking, facendo scattare l’allarme collegato al 112. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano, che hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di aver violato la misura cautelare. Il 30enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.