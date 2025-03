Nella serata di ieri, domenica 23 marzo, un uomo di 51 anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale CTO di Napoli con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro, riportata durante un presunto tentativo di rapina del suo scooter.

Casoria, spari per rapinare l’SH: 51enne finisce in ospedale

La vittima, incensurata e residente a Marcianise, in provincia di Caserta, ha riferito ai carabinieri intervenuti presso il nosocomio partenopeo che l’aggressione è avvenuta intorno alle 23 in via Padula, a Casoria. Secondo il racconto dell’uomo, mentre percorreva la strada in scooter insieme a un amico, i due sarebbero stati avvicinati da due sconosciuti a bordo di un altro scooter. Nel tentativo di rapinare l’Honda SH su cui viaggiavano, i malviventi avrebbero esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha colpito il 51enne al piede.

Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, i carabinieri si sono recati sul luogo indicato per effettuare un sopralluogo. Tuttavia, al momento, non sono stati rinvenuti bossoli né altri elementi che possano confermare la versione fornita dall’uomo. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e per identificare i responsabili dell’aggressione.