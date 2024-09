Sorpreso in strada con una pistola nascosta nel sedile posteriore dell’auto. Un 33enne è stato arrestato a Casoria.

Casoria, sorpreso in strada con una pistola: arrestato 33enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, passando in via Giovanni Rocco a Casoria, hanno notato un’autovettura con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, pertanto, lo hanno inseguito e bloccato poco distante in via Lamarmora all’angolo con via Fratelli Cervi rinvenendo, nella tasca posteriore del sedile passeggero, una pistola Beretta con matricola abrasa e 14 cartucce, di cui una camerata. Per questi motivi, l’indagato, un 33enne napoletano, è stato tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma clandestina.