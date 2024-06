Sorpresi a rubare una Smart, vengono inseguiti a arrestati. A finire in manette per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale quattro uomini bloccati dai Carabinieri della sezione radiomobile di Casoria.

Casoria, tentano di rubare Smart: inseguiti e arrestati in quattro

I militari, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo che armeggiava con fare sospetto attorno alla portiera di una Smart parcheggiata. Alla vista della pattuglia, l’uomo si è infilato in un’auto con altri tre complici a bordo.

Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso in corso Salvatore D’Amato, nel comune di Arzano, dove i quattro sono stati bloccati e arrestati. Nel veicolo dei fermati sono stati trovati attrezzi da scasso e dispositivi per inibire i sistemi di allarme. Gli arrestati si trovano ora in carcere in attesa di giudizio.