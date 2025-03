Sorpresi a rubare uno pneumatico da auto in sosta in Via Cesare Rosaroll, zona Porta Capuana. La Polizia di Stato trae in arresto due soggetti.

Napoli, sorpresi a rubare pneumatico da auto in sosta: arrestati due giovani

Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti di 29 e 39 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di furto su un veicolo in sosta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto accovacciato che stava armeggiando su un veicolo in sosta, con il chiaro intento di asportarne uno pneumatico mentre, un altro soggetto, con fare guardingo, stava attendendo in piedi accanto alla stessa auto.

I prevenuti, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga salendo repentinamente a bordo della loro autovettura ma sono stati tempestivamente bloccati dagli operatori, che li hanno trovati in possesso di un cacciavite, di un attrezzo per lo smontaggio delle ruote, di un crick e dello pneumatico appena asportato.